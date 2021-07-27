+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Без осадков будет на большей части Казахстана 27 июля

27 Июля 2021 00:12
Поделиться:
Без осадков будет на большей части Казахстана 27 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на северо-западе, юго-западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, на востоке с градом и шквалом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере и в центре ночью и утром – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Спад жары ожидается на севере Казахстана в ближайшие три дня
Ураган сорвал кровли домов и оставил без света жителей Акмолинской области Какие метеоусловия будут в Казахстане 26 июля Грозы ожидаются в Казахстане 26 июля

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем местами – шквал, град.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Карагандинской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангыстауской, Алматинской областях на большей части, в Актюбинской области местами сохранится сильная жара.

В Мангыстауской области местами сохранится очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Спад жары ожидается на севере Казахстана в ближайшие три дня
Ураган сорвал кровли домов и оставил без света жителей Акмолинской области
Какие метеоусловия будут в Казахстане 26 июля
Грозы ожидаются в Казахстане 26 июля
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
5 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
Читайте также
В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив