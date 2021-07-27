Без осадков будет на большей части Казахстана 27 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на северо-западе, юго-западе и востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, на востоке с градом и шквалом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере и в центре ночью и утром – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, днем местами – шквал, град.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Карагандинской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангыстауской, Алматинской областях на большей части, в Актюбинской области местами сохранится сильная жара.

В Мангыстауской области местами сохранится очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.