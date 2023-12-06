Без определенного общежития: казахстанские студенты вынуждены скитаться в поисках ночлега

Недавний пожар в одном из хостелов Алматы вновь обнажил и без того актуальную проблему — нехватка мест в общежитиях на фоне стремительного роста количества студентов. По данным Министерства науки и высшего образования, порядка 20 тысяч студентов проживают в хостелах, в то время как дефицит составляет почти 17500 койко-мест. Государство планирует решить этот вопрос в течение нескольких лет, построив общежития и хостелы для государственных вузов. Тем временем, частные вузы вынуждены в одиночку бороться с проблемой, но некоторым из них все же удается строить студенческие дома за счет собственных средств. Как обстоит ситуация в стране, как решается головная боль тысячи студентов, в частности, на примере одного из частных вузов, расскажет корреспондент агентства Kazinform.

На заседании Правительства во вторник министр Саясат Нурбек поделился свежими данными по нехватке мест в общежитиях. Имеется потребность 17 488 койко-мест. Для решения вопроса до конца этого года будет введено 43 общежития на 10 387 койко-мест. Самая большая потребность ощущается в Алматы и Астане. Есть также потребность в четырех регионах: СКО, Туркестанской, Акмолинской областях и Шымкенте.

В то же время, согласно данным АО «Финансовый центр», на сегодня 69 236 студентов испытывают потребность в общежитии. Из них 61 435 — студенты ВУЗов и 7801 — студенты ТиПО. Всего в 109 учебных заведениях не хватает мест в общежитиях. Из них 48 ВУЗов (22 государственных ВУЗов с потребностью 44 919 мест, 26 частных ВУЗов с потребностью 16 516 мест) и 61 организация ТиПО.

Сам министр Саясат Нурбек признал, что ситуация по обеспечению общежитиями и койко-местами остается сложной и критической. По его словам, это накопленная проблема последних 40-50 лет. В последний раз большие инвестиции в академическую инфраструктуру, строительство академгородков, общежитий корпусов осуществлялось в 70 и 80-е годы прошлого века. В 90-е годы во время приватизации, к сожалению, большое количество общежитий потеряли.

Фото: KБТУ

Чтобы как-то решить проблему, в этом году студентам, которым не хватило мест в общежитиях, были предложены места в хостелах и гостиницах до решения вопросов по дефициту мест. В Алматы были заключены договора с 59 хостелами. При этом, предприниматели мини-гостиниц приняли предложение охотно. Тариф проживания за одного студента составляет от 30 до 50 тысяч тенге в месяц.

По данным АО «Финансовый центр», всего в арендуемых хостелах в начале 2022-2023 учебного года проживало 5 727 студентов ВУЗов, в конце учебного года — 19 235 студентов.

Постройка новых общежитий и ввод мест в Казахстане осуществляется путем размещения государственного заказа и возмещения вложенных инвестиций за строительство и/или реконструкцию общежития ВУЗами, частными колледжами и инвесторами. Министерство науки и высшего образования в лице Финансового центра привлекает частных инвесторов, предпринимателей, чтобы они строили студенческие общежития за собственные средства, после этого государство возмещает их расходы инвесторам в течение определенного срока. Государство возмещает 195 МРП за 1 введенное место (195МРП х 3450 = 672 750 тенге за 1 место). Кроме того, общежитие остается во владении инвесторов, которое они потом сдают в аренду студентам.

На сегодняшний день, например, в городе Алматы, где самая высокая потребность в местах (33 463 места на сегодня), частные инвесторы и вузы проводят работы по строительству и реконструкции порядка 12 студенческих общежитий на более чем 3000 койко-мест. Работы должны быть завершены до конца года. В Астане, где потребность вдвое меньше — 15 802, планируется ввод 11 общежитий и 1658 мест в 2023 году.

До конца 2023 года планируется ввод 44 объектов на 11 083 места. Из них для студентов ВУЗов — 32 общежития на 8 911 мест, для студентов колледжей — 12 общежитий на 2 172 места. Из 44 объектов 36 общежитий на 9 305 мест вводится за счет механизма госзаказа, 7 общежитий на 1 278 мест — за счет местного бюджета, 1 общежитие на 500 мест — за счет спонсорских средств. При этом, из 44 общежитий 11 будет введено за счет реконструкции.

Тем временем, частные вузы вынуждены в одиночку бороться с проблемой и строить студенческие дома за собственные средства.

Фото: КБТУ

В связи с большим притоком иностранных и иногородних студентов в КБТУ, как и в других вузах Казахстана, появилась необходимость в строительстве нового общежития на 980 мест. Стоит отметить, что все дивиденды университета направляются исключительно на развитие вуза, но на строительство общежития акционеры вуза направили дополнительно 7 млрд тенге. В январе 2024 года оно будет построено, что позволит КБТУ решить вопрос с обеспечением студентов жильем.

С 1 сентября 2023 года вступила в силу новая редакция Закона «Об образовании», предусматривающая обеспечение всех обучающихся организаций образования местами в общежитиях. Согласно новому законодательству, учебные заведения будут обязаны обеспечить студентов местами в общежитиях.