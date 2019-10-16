Без общенациональной идеи страна превращается в территорию, а народ в население – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что Казахстан может противопоставить идеологии насилия, своим мнением на этот счет поделился министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, выступая на республиканской конференции «Духовное согласие – залог единства и стабильности», приуроченной ко дню Духовного согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя заниматься самообманом, замалчивая реальные проблемы, и ждать когда все решится само собой. Давайте спросим с себя, что мы можем противопоставить идеологии насилия. Думаю, ответ очевиден. Только идеологию взаимного уважения и солидарности, идеологию единства», - сказал Даурен Абаев.

Министр добавил, что слово «идеология» стало серьезным раздражителем общественного мнения. Ведь это вопрос, в котором почти каждый считает себя экспертом.

«Любой «сетевой мыслитель», рассуждающий о развитии страны в ФБ, неизменно одним из пунктов построения вселенского счастья обозначает правильную идеологию. Я также прекрасно знаю, что нынешнюю ситуацию с идеологией в нашей стране принято оценивать в нескольких популярных позициях. Первая позиция – в современном мире идеология не нужна, это пережиток индустриальной эпохи. Я готов возразить. Здесь принципиально важно понять в каком виде, в каком она существовала в прошлом веке идеология, конечно, невозможна. Изменилось общество и его запросы, преобразилось государство, стали совершенно иными каналы коммуникации между ними. Схема, когда централизованно диктуется модель поведения на протяжении всей жизни - от детского сада до пенсионного возраста, уже не работает. Вы это все прекрасно понимаете. Но это не означает, что идеологии нет. Ведь без общенациональной идеи страна превращается в территорию, а народ в население. Как показывает практика, самыми устойчивыми оказываются именно те страны, у которых при всем многообразии взглядов и убеждений есть единое ядро. Образно говоря, каждый имеет собственное представление о том, куда и как идти, но при этом, каждый смотрит на одни и те же звезды. В итоге, в конце концов, мы придем к единому знаменателю. Сила такой идеологии в том, что она не надстройка над национальной идентичностью, а ее неотъемлемая часть», - добавил Даурен Абаев.