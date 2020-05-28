Без масок ездят водители автобусов в СКО - полиция

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские за день проверили 46 объектов на предмет соблюдения санитарных норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, выявили 19 нарушений карантинных мер. Рейды проводили в общественном транспорте и торговых точках.

Среди нарушений лидирует несоблюдение масочного режима. Без масок ездят водители автобусов и обслуживают покупателей продавцы. Встречались и водители, которые решили не пользоваться перчатками и санитайзерами. Что касается магазинов, то не во всех дворовых «точках» были обработанные дезсредствами коврики, в некоторых собирались очереди из покупателей.

«Несмотря на отсутствие режима чрезвычайного положения, карантинные ограничения в области действуют по-прежнему. Учитывая географическое положение региона, возникновение новых очагов заражения нельзя будет исключать ещё долгое время. Безопасность всей области зависит, в первую очередь, от того, насколько ответственно относятся к ограничениям сами жители. Рейды будут проводиться и впредь. Их цель — сформировать культуру безопасного поведения в условиях карантина», - подчеркнул начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Напомним, в регионе половина зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 –завозные. Ежедневно через пограничные посты проходят до 350 человек.