Без машин и денег остались покупатели авто с иностранным учетом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области рассказали о «подводных камнях» при покупке автомобилей с иностранным учетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, совершая подобную покупку, есть риск лишиться и транспорта, и денег.

Стражи порядка отмечают: когда нет возможности проверить подлинность документов, то нельзя установить, находится ли автомобиль в угоне или под арестом. Покупатель запросто может оказаться под уголовным преследованием и лишиться машины.

«Приобретать автомобили с иностранной регистрацией следует только у лиц, указанных в регистрационных документах, проверять истории автомобилей. Рекомендуем снимать приобретаемые машины с учета в стране регистрации и проводить их дальнейшую регистрацию в уполномоченных органах РК, не забывать об оформлении страховки на территории РК», — сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

С начала года в Петропавловске выявили шесть автомобилей, которые числились в розыске в России. Все водворили на спецстоянку и передадут за границу по завершении необходимых процедур. Никакой компенсации для людей, пользовавшихся машинами по доверенности или по страховке, в этом случае не предусмотрено.

Напомним, недавно полицейские Северо-Казахстанской области и приграничных регионов России обсуждали вопросы совместной работы по противодействию угонам и наркопреступности.