Без машин и денег остались покупатели авто с иностранным учетом в СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, совершая подобную покупку, есть риск лишиться и транспорта, и денег.
Стражи порядка отмечают: когда нет возможности проверить подлинность документов, то нельзя установить, находится ли автомобиль в угоне или под арестом. Покупатель запросто может оказаться под уголовным преследованием и лишиться машины.
«Приобретать автомобили с иностранной регистрацией следует только у лиц, указанных в регистрационных документах, проверять истории автомобилей. Рекомендуем снимать приобретаемые машины с учета в стране регистрации и проводить их дальнейшую регистрацию в уполномоченных органах РК, не забывать об оформлении страховки на территории РК», — сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.
С начала года в Петропавловске выявили шесть автомобилей, которые числились в розыске в России. Все водворили на спецстоянку и передадут за границу по завершении необходимых процедур. Никакой компенсации для людей, пользовавшихся машинами по доверенности или по страховке, в этом случае не предусмотрено.
Напомним, недавно полицейские Северо-Казахстанской области и приграничных регионов России обсуждали вопросы совместной работы по противодействию угонам и наркопреступности.