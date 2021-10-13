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    14:06, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Без машин и денег остались покупатели авто с иностранным учетом в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области рассказали о «подводных камнях» при покупке автомобилей с иностранным учетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, совершая подобную покупку, есть риск лишиться и транспорта, и денег.

    Стражи порядка отмечают: когда нет возможности проверить подлинность документов, то нельзя установить, находится ли автомобиль в угоне или под арестом. Покупатель запросто может оказаться под уголовным преследованием и лишиться машины.

    «Приобретать автомобили с иностранной регистрацией следует только у лиц, указанных в регистрационных документах, проверять истории автомобилей. Рекомендуем снимать приобретаемые машины с учета в стране регистрации и проводить их дальнейшую регистрацию в уполномоченных органах РК, не забывать об оформлении страховки на территории РК», — сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

    С начала года в Петропавловске выявили шесть автомобилей, которые числились в розыске в России. Все водворили на спецстоянку и передадут за границу по завершении необходимых процедур. Никакой компенсации для людей, пользовавшихся машинами по доверенности или по страховке, в этом случае не предусмотрено.

    Напомним, недавно полицейские Северо-Казахстанской области и приграничных регионов России обсуждали вопросы совместной работы по противодействию угонам и наркопреступности.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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