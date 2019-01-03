Без крыши над головой осталась семья в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе сгорел частны й дом. 7 человек остались на улице. Дом, купленный три месяца назад в ипотеку, стал непригодным для проживания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 31 декабря на 1 января в городе Актобе загорелся один из дачных домов. Семеро его жильцов, оставшиеся без единственной крыши над головой, сейчас находятся у родственников.

«Наш дом загорелся в ночь с 31 декабря на 1 января между 1:00 и 3:00 часами. В тот день мы ушли в гости, чтоб встретить Новый год. В доме никого не было. Нам даже неизвестно, как возник пожар. Мы отпаливаем дом не газом, а твердым топливом. Успели вытащить документы. Крыша трехкомнатного дома сгорела и обрушилась полностью. Сейчас ее восстановить невозможно», - сказал хозяин дома Саламат Жетыгенов. В этом доме жили его мать, брат, сестра и двое детей. Жена беременна третьим ребенком.

«Мы много лет снимали квартиру. Три месяца назад оформил ипотеку и купил дом. Сейчас остался без крыши над головой, однако вынужден дальше оплачивать ипотеку. Приходили сотрудники акимата, сделали нескольно фотографий. Больше никаких вестей», - добавил Саламат Жетыгенов.





Сообщение о возгорании поступило пожарникам 1 января в 03:23. «Были направлены служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, специальная техника и сотрудники местной полиции. Огонь локализован в 03:56, ликвидирован в 04:07. Выясняются причины возгорания, ущерб устанавливается», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

Автор: Алтынай Сагындыкова

Перевод: Сабина Биржанкызы