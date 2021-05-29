Без изучения Золотой Орды мы не сможем понять происхождение казахов - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессор кафедры «Регионоведение» ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, доктор исторических наук Айболат Кушкумбаев рассказал об изучении истории Золотой Орды в эпохе XX века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«История Золотой Орды изучается практически 200 лет учеными всего мира. Но особое значение в историографии имеет ХХ век. Потому что именно в этом веке произошли качественные, серьезные изменения в изучении истории Золотой Орды, сформировались основные концепции, которые живут у нас до сих пор. Определенный вклад внесли казахстанские исследователи и историки. Одним из таких ярких представителей казахской интеллектуальной элиты начала ХХ века, который обратил особое внимание на изучение истории Золотой Орды является Шакарим Кудайбердиулы. Он написал книгу, которая называется в переводе «Родословная тюрков, казахов, киргизов и ханских династий», в которой концептуально были изложены основы истории Золотой орды и ее значимость для истории происхождения казахов. Он напрямую связывает происхождение казахов непосредственно с эпохой Золотой Орды. В данном произведении впервые используется термины казахстанской историографии, такие как Золотая Орда, Белая Орда, Синяя Орда», - рассказал Айболат Кушкумбаев в ходе международной научно-практической конференции «Улуг Улус-Золотая Орда: истоки, история и наследие», прошедшей в столице.

По словам Айболата Кушкумбаева, есть работы и других казахских исследователей, в частности, Мухамеджана Тынышпаева.

Также, как отметил ученый, на сегодняшний день задача для казахстанских исследователей, историков и востоковедов, которые занимаются изучением периода Золотой Орды, очень важная. Задача, как сказал А. Кушкумбаев, заключается в пересмотре всех концептуальных схем, которые были сформулированы в ХХ веке и предложении совершенно новых видений истории, связанные с Золотой Ордой.

«Надо отметить инициативу Главы государства о праздновании 750-летия Золотой Орды. Буквально год назад мы говорили об этом. Думаю, что эта инициатива стимулирует не только научное сообщество, но широкие слои гражданских институтов. Для нашей истории золотоордынская эпоха - основа нашей культуры, языка, истории как таковой. Без изучения Золотой Орды мы не сможем понять происхождение казахов. Поэтому для нас главное является раскрыть именно проблему происхождения казахов как этносов. А казахи являются непосредственными преемниками золотоордынской эпохи, культуры, истории, что естественно, все другие зарубежные ученые прекрасно осознают и понимают», - отметил ученый.

Напомним, что в Нур-Султане состоялась международно-практическая конференция «Улуг Улус-Золотая Орда: истоки, история и наследие», в которой принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

С полным текстом выступления Даурена Абаева можно ознакомиться здесь.







