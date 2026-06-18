Без Испании и Португалии: Казахстану определят соперников на пути к ЧМ по футзалу

Уже 19 июня определится турнирный путь национальной сборной Казахстана в основном раунде квалификации на чемпионат мира по футзалу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Торжественная процедура начнется в 15:00 по столичному времени.

Благодаря высокому рейтингу подопечные Какау при жеребьевке попали в первую корзину. Это гарантирует, что казахстанские футзалисты точно не сыграют на данном этапе с топ-сборными, в числе которых Португалия, Испания, Украина, Франция, Хорватия, Италия, Армения, Словения, Чехия, Польша и Нидерланды.

Кто может достаться Казахстану?

Соперниками нашей команды станут по одному представителю из второй и третьей корзин:

• Корзина 2: Сербия, Румыния, Венгрия, Германия, Беларусь, Грузия, Бельгия, Словакия, Финляндия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Молдова.

• Корзина 3: Латвия, Швеция, Норвегия, Дания, Литва, Эстония, Албания, Косово, Андорра, Черногория, Северная Македония, Северная Ирландия.

Формат и регламент турнира

На групповом этапе все сборные разделят на 12 групп по три команды в каждой. Матчи этой стадии запланированы на октябрь, ноябрь и декабрь 2026 года.

Напрямую в следующий этап — элитный раунд — пройдут 12 победителей групп и 4 лучшие сборные со вторых мест.

Остальные восемь обладателей вторых мест разыграют еще четыре путевки в плей-офф. Эти стыковые игры состоятся в феврале и марте 2027 года.

В элитном раунде 20 сильнейших команд распределят на пять квартетов. Прямые путевки на футзальный Мундиаль завоюют только победители групп, а четыре лучшие команды среди занявших вторые места сразятся за оставшиеся слоты в финальном плей-офф.

Финальная стадия ЧМ по футзалу пройдет с 7 по 29 октября 2028 года. Официальная страна-хозяйка финального турнира на данный момент ФИФА еще не объявлена и будет определена позже.

Ранее стало известно, какое место в рейтинге футзальных сборных мира занимает сборная Казахстана.