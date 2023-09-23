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    13:35, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Без иностранцев не обойтись: Венгрия привлекает рабочую силу из Азии

    специалисты
    Фото: Lifestylememory/Freepik

    Венгрия, где сильны антииммигрантские настроения, вынуждена открыть двери для гастарбайтеров. В стране - дефицит рабочей силы, а ожившая после пандемии экономика не может ждать, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на euronews.

    Виктор Орбан известен как один из европейских лидеров с самой жесткой позицией в отношении мигрантов. Однако на фоне нехватки местной рабочей силы и в связи с новыми промышленными проектами венгерский премьер-министр открывает двери для граждан других государств, привлекая гастарбайтеров. Парадокс, который исследуют наши корреспонденты Валери Горья и Золтан Шипошедь в очередном выпуске программы "Очевидец".

    Вся зарплата на руках

    Среди рабочих, покидающих завод, который решил не показывать свою вывеску, камеру, нас приветствует группа жизнерадостных женщин. Они недавно приехали с Филиппин, заключив двухлетний контракт. Мы следуем за ними в один из домиков, предоставленных работодателем - венгерской рекрутинговой компанией, которая, помимо жилья, обеспечивает девушек питанием.

    - Это очень хорошее место, здесь есть все удобства, - говорит Монетт, живущая здесь с мая прошлого года,. - Здорово, что вся зарплата остается на руках.

    На вопрос об отношении местного населения, она отвечает без колебаний:

    - Мы не видели никакой дискриминации, люди здесь теплые и дружелюбные, мы чувствуем себя в Венгрии желанными гостями, как дома!

    Весной прошлого года Виктор Орбан заявил, что в ближайшие годы в стране следует создать полмиллиона новых рабочих мест, признав необходимость привлечения иностранцев. По оценкам, 700 тысяч венгров покинули родину, обосновавшись за границей, в основном в Западной Европе.

    Работать некому?

    - В связи с растущей активностью инвесторов венгерские компании всё чаще ищут рабочую силу за рубежом, - признает Акош Яни, директор рекрутинговой компании, которая ежемесячно нанимает сотни работников за границей, в основном в Азии.

    Эта тенденция беспокоит главу Венгерской федерации работников химической промышленности.

    - Заработная плата у венгерских рабочих и рабочих из третьих стран одинакова, - говорит он. - Вот только приезжим компания оплачивает еще и жилье, и тут венгры проигрывают.

    Эта тема остра для сегодняшней Венгрии, где готов закон, упрощающий въезд гастарбайтеров в страну. На карту поставлены важные промышленные проекты, особенно в секторе электрических батарей.

    В городе Гёд корейский гигант Samsung построил огромный завод по производству аккумуляторов. Компания не ответила на наш запрос об интервью. Зато своим мнением поделились местные жители.

    - Основные проблемы - это шум и воздействие на окружающую среду, - говорит жительница близлежащего к заводу микрорайона. - Они превратили один из домов в общежитие для гастарбайтеров. Те кричат, плюют на улице. Их культура несовместима с нашей средой обитания.

    Иная атмосфера в городе Киштелек. Там мы посетили один из заводов итальянского кабельного гиганта Prysmian. Наш собеседник, Фирман - один из 60 индонезийских рабочих, нанятых сюда ввиду нехватки рук.

    - Работа нелегкая, но в целом мне нравится, все мне помогают, - говорит Фирман. - Здесь поддерживают наше профессиональное развитие и предлагают курсы венгерского языка. Еще я узнаю много нового о лидерстве. Думаю, у меня много возможностей.

    Фирман быстро завоевал уважение венгерских коллег.

    - Мы волновались, но через несколько дней изменили свое мнение, - рассказывает один из старожилов предприятия. - Я проработал на фабрике 40 лет, и он (Фирман) тоже столько проработает!

    - Я думаю, что за этой моделью - будущее, - заключает Тьяго Фонтела Кампело, менеджер по персоналу венгерского завода Prysmian. - Мы планируем распространить этот опыт на всю Европу. Мы наблюдаем подобное сотрудничество на все большем числе площадок.

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