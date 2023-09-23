Без иностранцев не обойтись: Венгрия привлекает рабочую силу из Азии

Венгрия, где сильны антииммигрантские настроения, вынуждена открыть двери для гастарбайтеров. В стране - дефицит рабочей силы, а ожившая после пандемии экономика не может ждать, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на euronews.

Виктор Орбан известен как один из европейских лидеров с самой жесткой позицией в отношении мигрантов. Однако на фоне нехватки местной рабочей силы и в связи с новыми промышленными проектами венгерский премьер-министр открывает двери для граждан других государств, привлекая гастарбайтеров. Парадокс, который исследуют наши корреспонденты Валери Горья и Золтан Шипошедь в очередном выпуске программы "Очевидец".

Вся зарплата на руках

Среди рабочих, покидающих завод, который решил не показывать свою вывеску, камеру, нас приветствует группа жизнерадостных женщин. Они недавно приехали с Филиппин, заключив двухлетний контракт. Мы следуем за ними в один из домиков, предоставленных работодателем - венгерской рекрутинговой компанией, которая, помимо жилья, обеспечивает девушек питанием.

- Это очень хорошее место, здесь есть все удобства, - говорит Монетт, живущая здесь с мая прошлого года,. - Здорово, что вся зарплата остается на руках.

На вопрос об отношении местного населения, она отвечает без колебаний:

- Мы не видели никакой дискриминации, люди здесь теплые и дружелюбные, мы чувствуем себя в Венгрии желанными гостями, как дома!

Весной прошлого года Виктор Орбан заявил, что в ближайшие годы в стране следует создать полмиллиона новых рабочих мест, признав необходимость привлечения иностранцев. По оценкам, 700 тысяч венгров покинули родину, обосновавшись за границей, в основном в Западной Европе.

Работать некому?

- В связи с растущей активностью инвесторов венгерские компании всё чаще ищут рабочую силу за рубежом, - признает Акош Яни, директор рекрутинговой компании, которая ежемесячно нанимает сотни работников за границей, в основном в Азии.

Эта тенденция беспокоит главу Венгерской федерации работников химической промышленности.

- Заработная плата у венгерских рабочих и рабочих из третьих стран одинакова, - говорит он. - Вот только приезжим компания оплачивает еще и жилье, и тут венгры проигрывают.

Эта тема остра для сегодняшней Венгрии, где готов закон, упрощающий въезд гастарбайтеров в страну. На карту поставлены важные промышленные проекты, особенно в секторе электрических батарей.

В городе Гёд корейский гигант Samsung построил огромный завод по производству аккумуляторов. Компания не ответила на наш запрос об интервью. Зато своим мнением поделились местные жители.

- Основные проблемы - это шум и воздействие на окружающую среду, - говорит жительница близлежащего к заводу микрорайона. - Они превратили один из домов в общежитие для гастарбайтеров. Те кричат, плюют на улице. Их культура несовместима с нашей средой обитания.

Иная атмосфера в городе Киштелек. Там мы посетили один из заводов итальянского кабельного гиганта Prysmian. Наш собеседник, Фирман - один из 60 индонезийских рабочих, нанятых сюда ввиду нехватки рук.

- Работа нелегкая, но в целом мне нравится, все мне помогают, - говорит Фирман. - Здесь поддерживают наше профессиональное развитие и предлагают курсы венгерского языка. Еще я узнаю много нового о лидерстве. Думаю, у меня много возможностей.

Фирман быстро завоевал уважение венгерских коллег.