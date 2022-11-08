Без газа могли оставить жителей района похитители труб в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители Рыскуловского района совершили кражу в крупном размере со строительной площадки на территории соседнего Байзакского района в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 5 ноября в Байзакский районный отдел полиции поступило заявление от строительной фирмы о том, что с 30 по 31 октября неизвестные лица похитили семь штук полиэтиленовых труб с территории строительной площадки.

«Строительная компания проводила работу по прокладке газопровода вдоль дорожной магистрали Тараз – Сарыкемер (райцентр Байзакского района). Общая сумма нанесенного ущерба составляет 3 185 000 тенге», - уточнили в правоохранительном ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнего и 33-летнего жителей соседнего Рыскуловского района.

Подозреваемые полностью признали свою вину. По факту проводится досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража, совершенная в крупном размере группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.