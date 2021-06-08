Без фонтанов остался Кокшетау из-за подрядчика

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В неожиданную ситуация попали жители города Кокшетау. В жаркие летние дни они остались без фонтанов. Как оказалось, все они были отключены подрядчиком ТОО «Арт Медиа» из Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Кокшетау насчитывается 10 фонтанов, два из которых расположены прямо на реке Кылшакты в районе Дома мебели и Дома дружбы. Оба они сейчас не эксплуатируются. Остальные восемь, между тем, радуют горожан в жаркую погоду своей прохладой. Точнее сказать – радовали. Пока в выходные их не отключил столичный подрядчик ТОО «Арт Медиа».

Созданная мониторинговая группа проверила техническое состояния фонтанов областного центра. Ее члены пришли к единогласному мнению: все объекты находятся в запущенном состоянии.

«Как вы видите, фонтан в запущенном состоянии, тут не неделю, тут, наверное, уже больше месяца вода стоит», - отметил руководитель проектного офиса «Кокшетау Адалдык Аланы» Владислав Шуль.

Как добавили специалисты отдела ЖКХ города Кокшетау, фонтаны работали с перебоем, очистка их производилась некачественно, вода не менялась должным образом. По их словам, компания выиграла в конкурсе лишь потому, что снизила стоимость обслуживания фонтанов на этот год до 7,5 млн тенге, вместо предлагаемых 10, 5 млн.

«Они поставили низкую цену и выиграли, но специфику работы они не знают. Мы сразу им пытались объяснить, что работа очень серьезная. Фонтаны работают у нас только в летний период…Оплату им мы производили 5 мая, потому что 4 мая у нас была аналогичная ситуация. Хотя к их работе и тогда были претензии, но они просто отключили фонтаны, и мы оплатили их работу, потому что было это накануне 9 мая… Как можно было оставить горожан без фонтанов на 9 Мая?! …Все работы оплачиваются по акту выполненных работ. В июне уже за май мы им не оплачивали, потому как работа была выполнена недобросовестно, и когда мы потребовали к актам выполненных работ соответствующую документацию, ее нам не предоставили. Вместо этого они отключили фонтаны», - поделился специалист сектора технадзора отдела ЖХК города Кокшетау Марат Айжарыков.

Ситуацию прокомментировали и в акимате областного центра.

«Работа подрядной организации ТОО «Арт Медиа» по обслуживанию фонтанов вызывает недовольство заказчика и акимата города Кокшетау. На протяжении двух месяцев отдел ЖКХ в адрес подрядчика направил ряд уведомлений о принятии соответствующих мер. Однако должные меры реагирования не приняты. Акимат города вынужден был подготовить и подать в суд иск о признании ТОО «Арт Медиа» недобросовестным подрядчиком и расторжении договора. 4 июня 2021 года ТОО «Арт Медиа» направило в адрес заказчика акт выполненных работ без подтверждающих документов на общую сумму 1,5 млн тенге. Акиматом были предъявлены требования документов. Подрядчик не предоставил документы и отключил фонтаны. С участием общественности будет обсужден данный вопрос и принято решение взять на обслуживание самим акиматом города до принятия судом решения», - пояснили в акимате города Кокшетау.

Ну а пока идут суды, фонтаны областного центра все же будут работать – правда, все это время обслуживать их будет ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы». И, кстати, организация уже возобновила работу фонтана возле офиса «Nur Otan» в Кокшетау.