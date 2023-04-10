Без электричества останется ряд объектов и домов в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два дня в жилых домах и на объектах Павлодара будут отключать электричество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в службе «109», специалисты Горэлектросети проведут ремонт на энергетических сетях города.

По этой причине 10 и 11 апреля электричество будет отсутствовать на ряде объектов и жилых домов.

10 апреля до 17:00 свет отключат по следующим адресам:

– улица Торайгырова, 73 (обменный пункт, 75 (районная прокуратура);

– улица Едиге би, 76 (юридические услуги, кафе «У камина»), 76/1 (детсад №17), 76/2 (ТОО «Нокко»);

– улица Ак. Бектурофва, 17 (магазин «Дебют», швейная мастерская, салон «Танюша»), 19 (Дом Шафера), 21 (Лидер, офис, Домком, магазин «Идеал», аптека).