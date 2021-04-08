Без электричества останется часть районов и улиц Атырау 8 апреля

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 8 апреля часть районов и улиц города Атырау останется без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уведомляем вас о том, что 8 апреля 2021 года в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и ЛЭП будут произведены плановые отключения электроэнергии.

В 10:00 – 17:00 - Ф-391 (район Элеваторная);

В 10:00 – 17:00 - улица Атамбаева, ТОО «MasterTradeSystem»;

В 10:00 – 17:00 - Ф-362 (Огородная, улица Аманшина, улица Амандосова), Ф-368 (ЭЧ-4), Ф-364 (КНС Мунайши), Ф-366 (Водоподъем);

В 10:00 – 17:00 - РУ-0,4кВ (район Стройконторы, улица Молдагалиева, 2, 26,28, 30, 31, 32, улица Азаттык, 101, 109, 113, 117, 119, 121, 123).

Приносим свои извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении единого контакт-центра 109.