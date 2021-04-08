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    01:12, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Без электричества останется часть районов и улиц Атырау 8 апреля

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 8 апреля часть районов и улиц города Атырау останется без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уведомляем вас о том, что 8 апреля 2021 года в связи с проведением плановых работ на электрооборудовании и ЛЭП будут произведены плановые отключения электроэнергии.

    В 10:00 – 17:00 - Ф-391 (район Элеваторная);

    В 10:00 – 17:00 - улица Атамбаева, ТОО «MasterTradeSystem»;

    В 10:00 – 17:00 - Ф-362 (Огородная, улица Аманшина, улица Амандосова), Ф-368 (ЭЧ-4), Ф-364 (КНС Мунайши), Ф-366 (Водоподъем);

    В 10:00 – 17:00 - РУ-0,4кВ (район Стройконторы, улица Молдагалиева, 2, 26,28, 30, 31, 32, улица Азаттык, 101, 109, 113, 117, 119, 121, 123).

    Приносим свои извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении единого контакт-центра 109.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Общество ЖКХ
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