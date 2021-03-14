Без двух млн тенге едва не оставили жительницу Рудного интернет-мошенники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мошенники представлялись банковскими сотрудниками и чуть не обвели вокруг пальца жительницу Рудного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

В управление полиции города Рудного обратилась местная жительница, которая рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка.

«Мужчина сообщил ей о том, что неизвестный совершил неправомерный доступ к ее банковской карте и пытается снять денежные средства. Далее во избежание снятия денежных средств порекомендовали ей скачать приложение «Халык банк» и программу «Ask desk», предварительно озвучив все пароли. После сомнительного разговора женщина решила позвонить в колл-центр банка, где ей сообщили, что с ее счёта снято 2 млн тенге. Женщина была в панике и совершенно растеряна»,- рассказали подробности в департаменте.

Женщина сразу позвонила в полицию. Потерпевшей объяснили, что, возможно, денежные средства ещё не перечислены на счёт мошенников и находятся в обработке, и сейчас ей необходимо незамедлительно пойти в банк и заблокировать переводы. Своевременно распознав мошенников, женщина сохранила свои миллионы.

Полицейские обратились к жителям города с просьбой не попадаться на уловки телефонных мошенников.

«Не паниковать, если же Вам позвонили с такой информацией, а сбросить трубку и обратиться в ближайшее отделение банка либо самостоятельно позвонить в колл-центр. Не сообщать никому коды и пароли своих банковских карт и счетов», - порекомендовали в полиции.

Отметим, ранее 11 банков - Kaspi.kz, ДБ АО «Сбербанк», Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан), ForteBank, Jýsan Bank, AltynBank, Банк Хоум Кредит, Евразийский банк, АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» - опубликовали совместное обращение к гражданам с просьбой не поддаваться на уловки мошенников.



