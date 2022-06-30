30 Июня 2022 00:53

Без денег и жилья оставили костанайку мошенники

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Мошенники обманным путем под предлогом купить дом у 76-летней жительницы Костаная завладели денежными средствами в сумме 23 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионерке позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками полиции. Неизвестный сказал, что у нее на счету имеются деньги и мошенники хотят оформить на нее ипотеку.

«Они спросили, оформляла ли я ипотеку, а я впервые об этом слышу. Зачем мне ипотека, когда есть собственный дом. Незнакомец мне сказал, чтобы я проследовала в банк. Так я и сделала, поверив на слово. Еще и позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции, сообщил, что со мной свяжется человек по имени Артур. Через время позвонил этот парень и сказал, что он работает в финансовой полиции. Затем он сказал, что будет сотрудничать со мной по поводу моего депозита и будет говорить, что мне делать дальше, чтобы мошенники не сняли с моего депозита деньги», - сказала пострадавшая женщина.

Жертва мошенников поэтапно следовала всем инструкциям, злоумышленники диктовали ей что делать и что говорить. Ей нужно было снять со своего счета денежные средства в размере 10 млн тенге тенге. На руки женщине выдали 6 млн тенге.

«Далее, получив деньги, она позвонила лжесотруднику и сообщила о том, что деньги у нее. Затем он продиктовал ей адрес, куда она должна поехать, чтобы перевести деньги, что она и сделала. На следующий день пострадавшей снова позвонил этот же незнакомец и сказал, чтобы она снова проследовала в отделение банка и сняла оставшуюся сумму денег и перевела им через терминал», - сообщили в криминальной полиции.

Получив 10 миллионов тенге, мошенники на этом не остановились, придумали новую схему. Они сказали, что ее дом выставлен на продажу мошенниками. Чтобы не остаться без жилья, ей необходимо в кратчайшие сроки самостоятельно продать свой дом без какого-либо торга. Сразу же нашелся первый потенциальный покупатель, которому она продала свой частный дом площадью 85 квадратов за 13 миллионов тенге. Деньги с крупной продажи она также перевела на счет мошенников. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

В полиции жителей просят быть бдительными. На сегодня по Костанайской области зарегистрировано 574 интернет-мошенничества.