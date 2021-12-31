Без бюджетных средств украсили Петропавловск к Новому году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 2017-го года не выделяют бюджетные средства на новогоднее оформление города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима города сообщили, что и в этом году улицы и площади Петропавловска оформили за счет имеющихся украшений и спонсоров.

Не потратили деньги из бюджета и на покупку главной елки города. Одну и ту же конструкцию устанавливают четвертый год подряд.

«Установкой елки занималась ПК «Аварийная служба». Длина главной елки – 30 метров, длина елки перед городским акиматом - 20 метров. Уборку и благоустройство территории проводило ТОО «Коммунхоз». Нарезка льда, установка ледового городка, освещение - всё это за счет средств предпринимателей. Силами колледжей, ТОО «Коммунхоз», ПК «Аварийная служба» проведены восстановительные работы прошлогодних новогодних конструкций. Отдел предпринимательства направил бизнесменам рекомендательное письмо придать своим объектам праздничный вид», - рассказали в горакимате.

В этом году ледовые городки появились в четырех районах города: главная площадь, площадь перед городским акиматом, в микрорайоне «Береке» и 20-м микрорайоне. Установили шесть горок, три ледовых лабиринта, каток и 100 малых архитектурных форм.



