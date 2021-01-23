Без авто и мобильной связи: жителя ВКО спасли на трассе

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана эвакуировали с трассы мужчину и его сломавшийся автомобиль, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что поступила информация, что в Тарбагатайском районе между селами Жетиарал и зимовкой Мендеке в дороге сломался автомобиль «Toyota Rav-4». Для того, чтобы связаться со спасателями, водитель пешком преодолел километр до участка, где появилась мобильная связь. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ПЧ-52 на высокопроходимой технике, которые отбуксировали транспортное средство до ближайшего крестьянского хозяйства. Водителя доставили до села Жетиарал, где он проживает.

ДЧС ВКО напоминает: если вы собрались в дальнюю дорогу, обязательно ознакомьтесь с погодными условиями в мобильном приложении «Дармен». Оборудуйте автомобиль теплыми вещами, аптечкой, термосом, дополнительным зарядным устройством. Продумайте безопасный маршрут. Родственникам сообщите, когда планируете вернуться.