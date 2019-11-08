Без авто и денег, но с кредитом: жительница Семея стала жертвой мошенницы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Семея стала жертвой крупного мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полицию города Семея обратилась 59-летняя женщина по факту мошенничества.

В ходе следствия установлено, что в июле 2019 года малознакомая женщина по имени Арай, войдя в доверие заявительницы, пообещала продать ей 2 автомобиля по цене ниже рыночной, убеждала, что она оформит на нее в скором времени автомобили «LADA Priora» и «Lexus GS». И под различными предлогами тянула куплю-продажу, в результате завладела ее денежными средствами. Нанесенный материальный ущерб составил 6,3 млн тенге.

По словам потерпевшей, она, находясь в районе железнодорожного вокзала по проспекту Шакарима, передала лично в руки мошеннице наличные деньги. После злоумышленница не шла ни на какие контакты с потерпевшей, не предоставила обещанные автомашины, не отвечала на многократные звонки.

Кроме того, владея полными анкетными данными жертвы, злоумышленница оформила на ее денежный кредит в микрокредитных организациях.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана безработная 27-летняя жительница города Семея. На сегодняшний день имеются признательные показания. По словам подозреваемой, денежные средства она потратила на личные нужды.

На данный момент сотрудниками полиции начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество».

Как показывает анализ, одним из популярных и распространенных видов преступления является мошенничество. Часто используемый авантюристами способ мошенничества это предмет сделки в виде покупки или обмена предлагаемого товара.

За истекший период 2019 года на территории ВКО зарегистрировано более 1600 фактов мошенничества, из них стражами порядка области раскрыто более 45%.

Департамент полиции ВКО просит граждан быть бдительными в составлении коммерческих сделок и финансовых операции, в случае обмана либо мошенничества незамедлительно обращаться по телефону 102.