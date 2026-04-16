Без аварий и отключений: в Темиртау модернизировали теплосети

В рамках проекта проведена реконструкция теплосетей ТМ-2А общей протяженностью 3,64 километра. Эта магистраль была построена 36 лет назад и с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. За последние пять лет на этом участке было зафиксировано 31 повреждение.

Ее модернизация в рамках МЭКС позволила снизить общий износ теплосетей в городе металлургов с 75 до 73,8%. Казалось бы, цифра небольшая, но это значит, что улучшение почувствовали более 7,2 тыс. потребителей (физические и юридические лица, три детских дошкольных учреждения, поликлиника, среднеобразовательная школа).

Работы на объекте закончены. В период строительства все работы были выполнены согласно проектно-сметной документации. В проходящем отопительном сезоне 2025–2026 года тепломагистраль введена в эксплуатацию. Порывов и отключений на данном участке не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области в рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» одновременно реализуется 10 проектов. Все они находятся на разных стадиях и охватывают сферы электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.