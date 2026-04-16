    14:45, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Без аварий и отключений: в Темиртау модернизировали теплосети

    В Темиртау завершен один из первых пилотных проектов нацпроекта МЭКС по реконструкции тепловых сетей. Благодаря нему жители двух микрорайонов и поселка Отрадное впервые за многие годы перезимовали без аварий, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис нацпроекта МЭКС.

    Фото: проектный офис нацпроекта МЭКС

    В рамках проекта проведена реконструкция теплосетей ТМ-2А общей протяженностью 3,64 километра. Эта магистраль была построена 36 лет назад и с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. За последние пять лет на этом участке было зафиксировано 31 повреждение.

    Ее модернизация в рамках МЭКС позволила снизить общий износ теплосетей в городе металлургов с 75 до 73,8%. Казалось бы, цифра небольшая, но это значит, что улучшение почувствовали более 7,2 тыс. потребителей (физические и юридические лица, три детских дошкольных учреждения, поликлиника, среднеобразовательная школа).

    Работы на объекте закончены. В период строительства все работы были выполнены согласно проектно-сметной документации. В проходящем отопительном сезоне 2025–2026 года тепломагистраль введена в эксплуатацию. Порывов и отключений на данном участке не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что  в Западно-Казахстанской области в рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» одновременно реализуется 10 проектов. Все они находятся на разных стадиях и охватывают сферы электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

    Теги:
    Темиртау Нацпроекты Энергетика МЭКС
    Диана Калманбаева
