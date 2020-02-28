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Бейонсе, Элтон Джон, Рианна, Димаш… В галерее звезд в «Barclays Arena» появилось фото казахстанского певца

28 Февраля 2020 09:31
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Бейонсе, Элтон Джон, Рианна, Димаш… В галерее звезд в «Barclays Arena» появилось фото казахстанского певца

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На стадионе «Barclays Arena» в Нью-Йорке, в галерее звёзд, появилась фотография всемирно известного казахстаснкого певца Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

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В декабре 2019 года на легендарном стадионе Димаш дал свой концерт в рамках программы «Arnau Tour».

И вот теперь в галерее звёзд в «Barclays Arena» среди мировых артистов, таких как Бейонсе, Элтон Джон, Джастин Тимберлейк, Рианна, которые когда-либо выступали на стадионе, появилась фотография Димаша Кудайбергена.

Напомним, Димаш Кудайберген 10 декабря 2019 года дал сольный концерт Аrnau tour ENVOY на сцене «Barclays Arena» в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.
Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».


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Ключевые слова: Культура, США, Димаш Кудайберген,
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