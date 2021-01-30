Бейбута Шуменова официально лишили титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (18-2, 12 KO) лишен звания «регулярного» чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По сообщению Boxingscene.com, ч емпионом мира WBA Regular в этой категории Ассоциация объявила бывшего «временного» чемпиона, бельгийца Рияда Мерхи. В своем следующем бою он должен будет сразиться с кубинским боксером Юниэром Дортикосом. Сторонам дано 30 дней на переговоры.

Ранее WBA назначила Мерхи обязательным претендентом Шуменова, однако стороны так и не пришли к соглашению. 29 января Бейбут должен был сразиться с американцем Рафаэлем Мёрфи в Голливуде, штат Флорида, США, однако по непонятным причинам казахстанский боксер снялся с боя. Стоит отметить, что Шуменов не выходил на ринг с июля 2018 года, когда в Астане нокаутировал турка Хизни Алтункаю (32-3, 19 КО).

«Решение WBA было основано на внутренних правилах. Шуменов не защищал свой титул более тридцати месяцев, несмотря на запросы WBA принять участие в любой из многочисленных возможностей, которые мы ему предоставляли. По этой причине Шуменов был лишен звания чемпиона, и теперь Мерхи является чемпионом мира WBA в первом тяжелом весе», — говорится в постановлении Ассоциации.