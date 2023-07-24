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    11:42, 24 Июль 2023 | GMT +6

    Бейбут Шуменов объявлен в межгосударственный розыск

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичной полиции подтвердили, что бывший чемпион мира по боксу объявлен в межгосударственный розыск. Также в отношении боксера начато досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 июня в ТРЦ»Mega Silkway«в отношении Бейбита Шуменова департаментом полиции города Астаны проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство», - прокомментировали в пресс-службе полиции.

    Кроме того, он был официально объявлен в межгосударственный розыск в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

    Ранее в социальных сетях и ряде казахстанских СМИ сообщалось, что на фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, во ходе которой один посетитель, как выяснилось позже им оказался казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, набросился с кулаками на другого, у которого на руках был маленький ребенок.

    Позже в МВД заявили, что боксер будет наказан.

    В июне 2019 года Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира. Бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск.


    Теги:
    МВД РК Астана Закон и право Правоохранительные органы
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