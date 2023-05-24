Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Бейбут Шаханов назначен руководителем аппарата акима Алматы

    24 Мая 2023, 14:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя аппарата акима города назначен Бейбут Шаханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию, Университет Ланкастер (Великобритания).

    Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.

    В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

    С 2015 по 2022 годы работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    С июня 2022 года до нынешнего назначения работал руководителем управления строительства города Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сайран Сайфеденов возглавил управление городских активов Алматы
    Глава Комитета МСХ РК избран председателем международной организации
    Упор на социальные проблемы: Жамбылская область отказалась от имиджевых проектов
    Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз