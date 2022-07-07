7 Июля 2022 10:54

Бейбут Есенбаев назначен вице-министром здравоохранения Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Есенбаев Бейбут Салымович назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.

В 2009-2011 гг. – эксперт в управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Министерства здравоохранения РК.

В 2001-2013 гг. – эксперт; гл. эксперт; руководитель управления в департаменте стратегического развития Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2017 гг. руководил подразделениями в структуре Министерства здравоохранения РК.

В 2017-2020 гг. – директор департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

С сентября 2020 года являлся директором департамента развития электронного здравоохранения РК.

Фото: primeminister.kz





