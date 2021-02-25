Бейбут Атамкулов встретился с послом Италии и представителями SDF group

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Республике Казахстан Паскуале Д’Авино и представителями компании Same Deutz-Fahr group (SDF group). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Посол Италии сообщил о растущем интересе итальянских предпринимателей к Казахстану и возможности дальнейшего выхода на рынки стран ЕАЭС.

Стороны обсудили перспективы размещения производства мирового бренда сельскохозяйственной техники DEUTZ-FAHR итальянского транснационального холдинга «SDF group» на мощностях локализационного центра АО «АгромашХолдинг».

Министр отметил, что промышленная политика Казахстана направлена на максимальную локализацию компонентов сборочного производства и создание эффективной бизнес-модели производственных предприятий.

Кроме того, Бейбут Атамкулов рассказал планах обновления парка сельхозтехники в Казахстане. Он отметил, что МИИР РК готов оказать содействие SDF group в установлении сотрудничества с АО «АгромашХолдинг», который является крупным производителем сельхозтехники в стране.

Италия – один из ведущих инвесторов в экономику РК. По данным Нацбанка РК, за период 2005 – 2019 гг. объем прямых итальянских инвестиций в экономику РК составил 6,7 млрд долларов США.

Успешно реализуются инвестиционные проекты в таких отраслях как машиностроение, легкая промышленность, строительная индустрия, горно-металлургическая промышленность и сельское хозяйство.

По данным Комитета статистики МНЭ РК, по состоянию на 1 января 2020 г. в Казахстане действует 171 юридических лицо, филиал и представительство с итальянским участием, а также 62 совместных предприятия.

Товарооборот между Казахстаном и Италией за 2020 год составил 7,6 млрд долларов США, что на 24,1% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (10,0 млрд долларов США).

Экспорт из Казахстана в Италию в 2020 год составил 6,6 млрд долларов США.