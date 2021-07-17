Бейбут Атамкулов встретился с коллегами - металлургами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня металлурга министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов провел встречу с представителями металлургических предприятий Казахстана.

Неформальный формат, выбранный министром, позволил «из первых уст» узнать вопросы, волнующие металлургов и решить насущные проблемы отрасли. В частности, были затронуты вопросы кадров, заработной платы, улучшений условий труда.

Бейбут Атамкулов 35 лет назад начинал свою карьеру у плавильной печи. Посвятив много лет металлургии, министр не понаслышке знает о сложностях профессии.

В завершении встречи глава МИИР поздравил присутствующих с профессиональным праздником и выразил благодарность за труд и вклад в развитие отрасли сталевара конвертора АО «АрселорМиттал Темиртау» Василия Пастуха, заливщика анодов 6 разряда анодно-монтажного участка цеха по производству электродов АО «Казахстанский Электролизный Завод» Нуроллу Матаева, плавильщика ферросплавов АО «ТНК «КазХром» Бейсембая Кульшарипова, инженер-металлурга ТОО «Казцинк» Джамбула Естаева и металлурга ТОО «Феррум Втор» Абдурашита Омарова.

Для справки: Металлургическая промышленность занимает половину объема обрабатывающей промышленности. За последние 10 лет объем производства вырос в 3,5 раза (с 1,6 трлн. тенге в 2010 г.до 5,6 трлн. тенге в 2020 г.), производительность труда увеличилась в три раза (с 10,4 млн. тг./чел в 2010 г. до 31,8 млн. тг./чел в 2020 г.). На производственных предприятиях трудятся более 83 тысяч человек.