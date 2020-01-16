Бейбут Атамкулов встретился с членами Президентского молодежного кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов встретился со специалистами, зачисленными в Президентский молодежный кадровый резерв, передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Напомним, в целях создания эффективной системы социального лифта для талантливой молодежи, из более чем 13 тысяч претендентов, принявших участие в проекте, реализованном по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, только 300 прошли в Президентский молодежный кадровый резерв.

Благодаря созданию Президентского молодежного кадрового резерва для образованной и квалифицированной молодежи создаются хорошие условия для занятия руководящих должностей в системе государственного управления и квазигосударственном секторе. То есть, кандидатов могут назначить на вышестоящие административные и политические должности без проведения конкурсных мероприятий.

«В ходе беседы глава ведомства подробно остановился на деятельности министерства. В частности, рассказал о том, что сейчас ведомство координирует работу по реализации трех крупных государственных программ, таких как Индустриализация, «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол». Вместе с тем, выстраивает и реализует государственную политику в таких важных сферах, как недропользование, промышленная безопасность и оборонная промышленность», - отмечено в сообщении.

Также, Бейбут Атамкулов отметил и ряд качеств, которыми должны обладать те, кто желает работать на государственной службе, - это патриотизм, порядочность и профессионализм.

В ходе встречи специалисты, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв, поделились своими планами на будущее, а также рассказали о предложениях по улучшению той или иной отрасли. В свою очередь, министр подчеркнул, что всегда поддерживает высококвалифицированных и профессиональных специалистов, обладающих новаторскими идеями, и предложил ответственные должностные позиции в центральном аппарате, комитетах и отраслевых предприятиях министерства.

Напомним, 15 января в Акорде прошла встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.



