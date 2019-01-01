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Бейбут Атамкулов: в новом году мы представим обновленный МИД
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов поздравил казахстанцев с Новым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«От имени Министерства иностранных дел Республики Казахстан и себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом! Прошедший 2018 год запомнится бесспорными успехами внешней политики нашего государства. Мы успешно завершили непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, что стало серьезным испытанием и достижением для казахстанской дипломатии», - сказал министр.
Он подчеркнул, что новый 2019 год ожидается не менее насыщенным и важным.
«Главой государства перед нами поставлена серьезная задача по эффективной «экономизации» внешней политики, в частности, дальнейшего наращивания темпов привлечения иностранных инвестиций и поддержки казахстанского экспорта. Современная дипломатия сталкивается с массой новых вызовов, что, несомненно, отражается и на казахстанской дипломатии. В этих условиях мы продолжим серьезную работу по системной перестройке нашей работы. В новом году мы представим обновленный МИД - еще более динамичный, еще более мобильный, еще более нацеленный на результат», - отметил Б. Атамкулов.
Министр добавил, что большую важность для продвижения «экономической» дипломатии сейчас играет интенсивность процесса межведомственного взаимодействия.
«Реализация поручения руководства страны будет осуществляться совместно с другими центральными и исполнительными государственными органами. Нам еще многое предстоит сделать. Перед нами стоят высокие цели - обеспечения интересов нашей страны и содействия повышению экономического благополучия казахстанцев.
Хочется пожелать всем счастья, личностного роста, вдохновения и исполнения заветных желаний. Пусть новый 2019-й год подарит вам новые впечатления и открытия! Здоровья, семейного благополучия и успехов в работе!», - пожелал Б. Атамкулов.
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