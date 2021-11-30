Бейбут Атамкулов рассказал, как он проверял качество автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каково качество автодорог по Казахстану, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 тысяч км дорог - республиканские дороги. Далее остальные части - это дороги 75 тысяч км местного значения, далее - улицы городов, сел, населенных пунктов. Все это нужно держать в надлежащем виде, строить, ремонтировать. Как министерство мы отвечаем за отраслевую политику в строительстве и содержании дорог по всей стране», - пояснил Бейбут Атамкулов в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар».

Как отметил министр, дороги республиканского значения контролируются строго.

«Два года назад мы создали республиканский центр качества, который ведет жесткий контроль. Это дополнительный контроль к существующему технадзору. Те требования, которые мы выставляем, подрядчики должны их принимать к исправлению. Это касается только республиканских дорог. К сожалению, на местном уровне все-таки не хватает специалистов. Нет того уровня лабораторий, которые должны отслеживать», - пояснил Б. Атамкулов.

Также глава ведомства ответил на вопрос, когда планируется завершить строительство дороги между Балхашем и Алматы.

«3,6 тысяч км мы сейчас дорог строим. В этом году завершаем 2200 км. Есть участки Караганда - Балхаш, Балхаш - Бурылбайтал, Бурылбайтал - Курты, Курты - Алматы, что в следующем году мы завершаем. Следующий участок Балхаш - Бурылбайтал, Бурылбайтал - Шу - Мерке. У нас два направления: одно направление в сторону востока, юго-востока, второе - в южном направлении, которое соединит южные и юго-восточные регионы, то есть Алматы с Карагандой».

При этом Бейбут Атамкулов высказался, что он понимает обеспокоенность граждан. Спикер поделился, что в качестве министра проехался по дорогам и проверил их качество.

«Я проехал в прошлом году. Лично проинспектировал 8 тысяч км дорог. Садился на машину, проезжал, у меня было кольцо: Нур-Султан, Павлодар, Калбатау, Аягоз, далее Ушарал, Талдыкорган, Алматы, Отар. На тот момент практически везде шли строительные работы», - поделился министр.

«После этого еще проехал дополнительно по маршруту. Через полгода дорога меняется в лучшую сторону. Если проехать по Карагандинской трассе, Караганда-Балхаш - у нас есть участок от Аксу-Аюлы в сторону Караганды: есть участок, который не завершен. На самом деле это не однодневный процесс. С некоторыми иностранными подрядчиками мы разорвали отношения в связи с некачественной проделанной работой. К сожалению, конкурсы не мы проводим. Это займы международных финансовых институтов - АБР, Всемирного банка, они сами проводят по своим правилам», - объяснил Б. Атамкулов.