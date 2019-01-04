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Бейбут Атамкулов провел телефонные разговоры с главами МИД Узбекистана и Таджикистана

4 Января 2019 15:21 129
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Бейбут Атамкулов провел телефонные разговоры с главами МИД Узбекистана и Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым по инициативе узбекской стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

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Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также подготовительную работу ко второй Рабочей (консультативной) встрече Глав государств Центральной Азии.

Узбекистанская сторона поблагодарила казахстанскую сторону за содействие в проведении Года Узбекистана в Казахстане, внесший весомый вклад в дальнейшее упрочение духовной общности и дружбы между двумя братскими народами. При этом глава МИД РУ заверил о готовности оказать необходимую помощь в проведении мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане в 2019 году.

А. Камилов поздравил главу МИД Казахстана Б. Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил посетить город Ташкент с официальным визитом в любое удобное время.

Также министр Б. Атамкулов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином. Собеседники обсудили состояние и перспективы казахстанско-таджикских отношений, а также вопросы по проведению пятого Саммита СВМДА в Таджикистане.

Глава МИД Таджикистана поздравил Б. Атамкулова с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал ему успехов на высоком посту.

 

 

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Ключевые слова: МИД РК, Внешняя политика Казахстана, Центральная Азия, Узбекистан, Таджикистан,
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