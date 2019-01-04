-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:39 159
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:27 424
-
-
-
-
-
05:00 350
-
-
-
-
-
-
Бейбут Атамкулов провел телефонные разговоры с главами МИД Узбекистана и Таджикистана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым по инициативе узбекской стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также подготовительную работу ко второй Рабочей (консультативной) встрече Глав государств Центральной Азии.
Узбекистанская сторона поблагодарила казахстанскую сторону за содействие в проведении Года Узбекистана в Казахстане, внесший весомый вклад в дальнейшее упрочение духовной общности и дружбы между двумя братскими народами. При этом глава МИД РУ заверил о готовности оказать необходимую помощь в проведении мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане в 2019 году.
А. Камилов поздравил главу МИД Казахстана Б. Атамкулова с назначением на новую должность и пригласил посетить город Ташкент с официальным визитом в любое удобное время.
Также министр Б. Атамкулов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином. Собеседники обсудили состояние и перспективы казахстанско-таджикских отношений, а также вопросы по проведению пятого Саммита СВМДА в Таджикистане.
Глава МИД Таджикистана поздравил Б. Атамкулова с назначением на должность министра иностранных дел и пожелал ему успехов на высоком посту.
- Президент Казахстана выразил соболезнования Владимиру Путину
- 25-летие со дня ратификации Конвенции ООН о правах ребенка отметит в этом году Казахстан
- Бейбут Атамкулов: в новом году мы представим обновленный МИД
- Электронная виза внедряется в Казахстане с 1 января 2019 года
- В Софии появилась улица Астана
- Итоги «экономической» дипломатии РК в 2018 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана