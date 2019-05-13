Бейбут Атамкулов примет участие в совещаниях министров иностранных дел ШОС и ОДКБ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о рабочих планах министра Бейбута Атамкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«18 мая 2019 года в Душанбе состоится очередная 7-я встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Японии. Казахстанскую делегацию в мероприятии возглавит министр иностранных дел Бейбут Атамкулов», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.
По его словам, в ходе заседания будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония» в сферах торговли, инвестиций, туризма и региональной безопасности.
«Диалог «Центральная Азия + Япония» был впервые созван в 2004 году по инициативе Японии. Основными направлениями сотрудничества являются политический диалог, развитие внутрирегионального сотрудничества, поощрение бизнеса, интеллектуальный диалог, культурные связи и людской обмен. Следует отметить, что впервые совещание министров иностранных дел диалога в данном формате состоялось в городе Нур-Султан в 2004 году», - добавил он.
После поездки в Душанбе Бейбуту Атамкулову предстоит еще одна - на этот раз в столицу Кыргызстана Бишкек.
«После поездки в Таджикистан, визит главы внешнеполитического ведомства по странам Центральной Азии продолжится в Кыргызстан. С 19 по 20 мая состоится его официальный визит в Бишкек. В ходе визита запланировано подписание главами внешнеполитических ведомств двух стран Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Кыргызстана на 2019-2020 годы», - отметил спикер.
Он также сообщил, что после завершения официального визита, 22 мая также в Бишкеке глава внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбут Атамкулов примет участие в совещаниях министров иностранных дел ШОС и ОДКБ.
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