Бейбут Атамкулов ознакомился с ходом реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина для ознакомления с ходом реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» в Восточно-Казахстанской области с рабочим визитом побывал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов. Об этом передает МИА «Казинформ»,

29 октября в поселке Ауэзова Жарминского района министр посетил Бакырчикскую среднюю школу, в которой в рамках национального проекта провели капитальный ремонт. В учебном заведении заменили полы, двери, систему канализации, водопровод, тепло- и электросети, а также провели наружные и внутренние отделочные работы.

В этом же поселке глава МИИР ознакомился с ходом строительства Дома Культуры. На данный момент на объекте идут строительно-монтажные работы, по завершении которых жители смогут посещать находящиеся в здании библиотеку на 120 мест и зрительный зал на 400 мест.

Также Бейбут Атамкулов осмотрел реконструированные участки автодороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» и «Калбатау-Майкапчагай», а также ознакомился с работой придорожного сервиса.

Министр посетил дом культуры в посёлке Глубокое, который возвели в прошлом году в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі». Был представлен зрительный зал, рассчитанный на 300 мест. Кроме того, сотрудники Дома культуры рассказали об успешной работе мастерских для кружковых занятий. Здесь дети имеют возможность заниматься хореографией, вокалом, игрой на музыкальных инструментах, декоративно-прикладным искусством, теннисом. Также в Доме культуры разместились ветеранские коллективы, в том числе «Асыл мұра» и «Ивушка».

Изюминкой культурного объекта стал кинотеатр с современным оборудованием. А перед Домом культуры благоустроили сквер и установили бюст великого казахского просветителя Абая Кунанбаева.

Были осмотрены улицы села Самарское Кокпектинского района, где уже на 95% завершен средний ремонт. Всего в селе будет отремонтировано более 7 км дорог. В этом же населенном пункте в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» идет строительство бассейна, работы выполнены на 80%. После завершения проекта жители села смогут заниматься спортом на четырех плавательных дорожках протяженностью 25 метров.

Позже министр посетил место строительства мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, идет строительство линий электропередач и двух общежитий для работников участка. Планируется, что жители региона смогут пользоваться переходом в 2024 году.

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК ведет работу по инфраструктурному развитию региона: обеспечивает сельчан жильем, качественной питьевой водой, занимается строительством и ремонтом подъездных автомобильных дорог до районных и областных центров.

В 2021 году на строительство жилья в сельских населенных пунктах Восточно-Казахстанской области выделено 372,5 млн. тенге. 529 из 683 сел региона обеспечены услугами водоснабжения, в рамках «Ауыл – Ел бесігі» будут охвачены еще 125. В 2021 году в ВКО будет также отремонтировано 199 км дорог.

Реализация проекта «Ауыл – Ел бесігі» начата в 2019 году в соответствии с поручением Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Целью проекта является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий. Всего в спецпроект «Ауыл – Ел бесігі» включены 3 561 сел, из них в 2021 году - 480, в том числе 44 - в Восточно-Казахстанской области.