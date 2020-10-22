Бейбут Атамкулов обсудил с послом Германии перспективные инвестиционные проекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК состоялась встреча министра Бейбута Атамкулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений и перспективные инвестиционные проекты в инфраструктурных и сырьевых отраслях.

Казахстан придает большое значение углублению сотрудничества в рамках Соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сфере, подписанного нашими странами в 2012 году. Совместно с немецкими партнерами в РК уже успешно реализовано 25 проектов, которые позволили создать 5 925 постоянных рабочих мест.

Также представители немецкого Посольства были проинформированы о законодательных новостях и проектных возможностях, в реализации которых заинтересована наша страна. Развитие партнерских отношений с такими флагманами немецкой экономикикак«SchaefflerGroup», «Volkswagen AG», «KNAUF» может вывести казахстанско-германские экономические отношения на качественно новый уровень.

В завершение встречи стороны выразили удовлетворенность состоявшимся разговором и готовность к дальнейшему углубления двустороннего сотрудничества.