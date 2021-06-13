НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов дал советы членам Президентского молодежного кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть страны, в которых некоторые законы не менялись десятки, а в некоторых и сотни лет. Принято так, и все - нельзя. Да, меняется время, приходит новое поколение, появляются какие-то вызовы. Но стабильность, она помогает росту и постоянному движению вперед. Когда мы говорим стабильность валюты, стабильность законов, стабильность правил и так далее. Поэтому одним из правил в жизни для вас всех, а вы будете лидерами, вы будете руководителями – у вас должна быть внутренняя стабильность, внутренний стержень, внутреннее правило чистоты и порядка», - сказал Бейбут Атамкулов, выступая на Форуме президентского молодежного кадрового резерва.

Глава МИИР добавил, что это правило ни в коем случае нельзя нарушать.

«Один раз его нарушив для решения чего-то, вы у себя внутри сделаете дисбаланс и этот дисбаланс будет тяжело остановить и человек тогда будет маятником, а лидером и руководителем вы не сможете быть, а если и будете, то не сможете быть правильным и хорошим», - добавил Бейбут Атамкулов.

Спикер подчеркнул, что всегда надо быть нацеленным на положительный результат.

«Когда начинаешь, то всегда надо думать о том, чем это закончится в любом отношении. Результат всегда должен быть положительный», - посоветовал министр.

В заключение Бейбут Атамкулов отметил, что в человеке всегда должны быть еще и здоровые амбиции.