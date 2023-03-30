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Бейбит Жусупов избран председателем Акмолинского областного маслихата

Жанара Мухамедиярова
30 Марта 2023, 18:22
Бейбит Жусупов избран председателем Акмолинского областного маслихата

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Состоялась первая организационная сессия Акмолинского областного маслихата восьмого созыва. Ее открыл председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов. Озвучив итоги выборов депутатов Акмолинского областного маслихата, он вручил удостоверения и нагрудные знаки избранным депутатам, передает МИА «Казинформ».

Председателем Акмолинского областного маслихата избран депутат от партии «AMANAT» Бейбит Жусупов. В своем выступлении Бейбит Айтымович поблагодарил коллег-депутатов за оказанное доверие и выразил уверенность, что работа восьмого созыва областного маслихата будет плодотворной и позволит исполнить все наказы избирателей.

Также в ходе сессии были образованы постоянные комиссии Акмолинского областного маслихата и избраны их председатели и составы.

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Председателем постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета по итогам открытого голосования избран Марат Койшыбаев, комиссию по социальным вопросам возглавит Айнагуль Балташева. Председетелем постоянной комиссии по вопросам депутатской этики, законности, экологии и природопользования избран Павел Безвербный. Комиссию по аграрным вопросам и индустриально-инновационному развитию возглавит Саят Сыздыков.

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Зарегистрирована депутатская фракция партии «AMANAT», получившей большинство мест в областном маслихате (26 из 32).

На очередную вторую сессию областного маслихата предложено внести вопрос об исполнении областного бюджета за 2022 год.

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