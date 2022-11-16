Бейбит Жукаев вышел во второй раунд турнира в Японии
16 Ноября 2022, 14:06
16 Ноября 2022, 14:06
Бейбит Жукаев вышел во второй раунд турнира в Японии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев успешно преодолел первый раунд «Челленджера» в японском Кобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
На старте казахстанец переиграл местного теннисиста Ючи Сугиту – 4:6, 6:4, 6:4. За матч Бейбит подал 24 эйса.
Во втором круге Жукаеву будет противостоять первая ракетка турнира австралиец Кристофер О’Коннелл (84-я ракетка мира).
Фото: ktf.kz
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