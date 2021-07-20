Бейбит Жукаев вышел во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом круге Zhanibek Challnger 80 в Нур-Султане казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уверенно обыграл Лукаса Катарину из Монако, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4.

В следующем раунде соревнований Жукаев встретится с победителем матча между третьим сеяным на турнире британцем Джеем Кларком и россиянином Андреем Кузнецовым.

«Я доволен проведённым матчем. Я сделал всё, что в моих силах, боролся за каждое очко вне зависимости от счёта. Здорово проходила подача, видно было, что соперник не всегда успевал. Цель одна – побеждать в каждой игре, выкладываться и показывать свой лучший теннис», - отметил казахстанец.