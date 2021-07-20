Новости
Бейбит Жукаев вышел во второй круг теннисного турнира в Нур-Султане
20 Июля 2021 17:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом круге Zhanibek Challnger 80 в Нур-Султане казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уверенно обыграл Лукаса Катарину из Монако, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Новости по темеИзменение олимпийского девиза перед играми в Токио объяснили в МОК Стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде Новый девиз Олимпийских игр утвердил МОК впервые с 1894 года
Матч завершился со счетом 6:2, 6:4.
В следующем раунде соревнований Жукаев встретится с победителем матча между третьим сеяным на турнире британцем Джеем Кларком и россиянином Андреем Кузнецовым.
«Я доволен проведённым матчем. Я сделал всё, что в моих силах, боролся за каждое очко вне зависимости от счёта. Здорово проходила подача, видно было, что соперник не всегда успевал. Цель одна – побеждать в каждой игре, выкладываться и показывать свой лучший теннис», - отметил казахстанец.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
3 Экономия на масках и приобретение фальшивых прививочных паспортов - это самообман! - Макпал Кизаева
Оставить комментарий
Читайте также
- Появилось расписание выступлений казахстанский боксеров на Олимпиаде в Токио
- Изменение олимпийского девиза перед играми в Токио объяснили в МОК
- Стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде
- Нуждающимся жителям столицы развозят жертвенное мясо в Курбан айт
- Новый девиз Олимпийских игр утвердил МОК впервые с 1894 года
- В необычной локации может провести матчи КХЛ«Барыс»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн