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Бейбит Жукаев вышел в полуфинал турнира в Египте
4 Февраля 2022 17:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четвертьфинале турнира серии ITF World Tennis Tour M25 казахстанец в двух сетах одолел украинца Георгия Кравченко 6:3, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
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За один час и 22 минуты игрового времени Бейбит выполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейка из семи.
В полуфинале Жукаев встретится либо с чехом Лукашем Росолом, либо с Владимиром Игнатиком из Беларуси.
Отметим, что казахстанец сегодня сыграет вместе с россиянином Алибеком Качмазовым в полуфинале парного разряда этого же соревнования.
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