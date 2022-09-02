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    17:11, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Бейбит Жукаев вышел в полуфинал «Челленджера»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Воспитанник теннисной школы города Актау Бейбит Жукаев (395-я ракетка мира) на турнире серии «Челленджер» Bangkok Open в четвертьфинале вырвал победу у Валентина Вашеро (271-я ракетка мира) из Монако, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Трехсетовый матч, который длился больше двух часов, завершился со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (7:2). В третьем решающем сете представитель Монако вел 5:4 и подавал на матч, но Бейбит реализовал брейк, перевел матч на тай-брейк, где одержал уверенную победу. На счету Жукаева 18 эйсов и два реализованных брейка из трех.

    В полуфинале казахстанцу предстоит сыграть против француза Артура Казо (432-я ракетка мира).





    Фото: ktf.kz

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