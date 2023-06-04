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    09:35, 04 Июнь 2023 | GMT +6

    Бейбит Жукаев вышел в финал турнира в США

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (328-е место в рейтинге ATP) встретился с австралийцем Адамом Уолтоном (288-е место) в полуфинале турнира в Литл-Рок (США) и победил соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Бейбит Жукаев одержал победу в трех сетах в драматичном противостоянии — в двух партиях теннисисты играли тай-брейк — 6:7, 6:4, 7:6. Таким образом, Бейбит Жукаев вышел в финал турнира.

    Ранее на «челленджере» в Литл-Рок Жукаев также победил американцев Колина Маркеса (650-е место) — 6:0, 6:3 и Николаса Морено де Альборана (187-е место) — 6:2, 6:7, 7:6, немца Петера Гоевчика (333-е место) — 6:2, 6:2 и казахстанца Михаила Кукушкина (296-е место) — 6:7, 6:4, 7:5.

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