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    13:16, 19 Март 2023 | GMT +6

    Бейбит Жукаев вышел в финал турнира в Швейцарии

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Бейбит Жукаев (318 АТР) пробился в финал турнира серии ITF в швейцарском Тримбахе с призовым фондом 25 тысяч долларов США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В полуфинале уроженец города Актау победил первую ракетку соревнования, австрийца Максимилиана Нойхриста (250 АТР) со счетом 6:3, 6:4.

    В финале Жукаев сыграет с поляком Каспером Жуком (258 АТР). Игра пройдет сегодня 19 марта.
    Ранее сообщалось, что Александр Бублик (46 АТР) не смог пройти в полуфинал «челленджера», который проходит в Финиксе (США). В четвертьфинале казахстанец уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу (134 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 4:6.


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