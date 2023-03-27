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    02:30, 27 Март 2023 | GMT +6

    Бейбит Жукаев  вышел в финал квалификации турнира во Франции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (343-е место в рейтинге ATP) одержал победу в полуфинале квалификации турнира в Лилле (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Жукаев встретился с Нам Джи Соном (483-е место) из Южной Кореи и победил его в трех сетах — 6:1, 6:7, 6:1. За выход в основную сетку «челленджера» казахстанец поборется с чехом Йонасом Форейтеком (298-е место). Призовой фонд турнира в Лилле составляет 118 000 евро. Победитель заработает 16 020 евро и получит 100 рейтинговых очков.

    На данный момент лучшим достижением Бейбита Жукаева в этом году является выход в финал турнира в Тримбахе (Швейцария).

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