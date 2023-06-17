Бейбит Жукаев уверенно вышел в полуфинал турнира серии Challenger 75

САН-ХУАН. КАЗИНФОРМ - Бейбит Жукаев продолжает свое отличное выступление на «Челленджере» в Пуэрто-Рико, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Занимающий в мировом рейтинге 256-ю строчку казахстанец, в четвертьфинале обыграл канадца Лиама Дракслера (617 АТР) со счетом 6:4, 6:3. В полуфинале Жукаева вечером в субботу ждет встреча с Майклом Чженом (1118 АТР) или канадцем Алексисом Галарно (224 АТР).

В начале июня Бейбит впервые в карьере дошел до финала «Челленджера» в американском Литтл-Роке, благодаря чему взлетел в мировом рейтинге АТР на 256-ю строчку.