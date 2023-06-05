Бейбит Жукаев уступил в своем первом в карьере финале «Челленджера»
Путь к финалу Жукаев начал с квалификации. В стартовом раунде основной сетки турнира Бейбит обыграл своего соседа по рейтингу, 333-го номера ATP Петера Гоевчика из Германии (6:2, 6:2), а затем сенсационно выбил из борьбы вторую ракетку турнира и 187-й номер мирового рейтинга, американца Николаса Морено де Альборана – 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5).
После этого в четвертьфинале Жукаева ждало казахстанское дерби с Михаилом Кукушкиным (296-й номер рейтинга ATP): более молодой казахстанец сумел одолеть 35-летнего соотечественника 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.
В полуфинале Бейбит одержал волевую победу над австралийцем Адамом Уолтоном – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4).
Благодаря выходу в финал «Челленджера», казахстанец в обновленном мировом рейтинге АТР поднимется на 254 место.