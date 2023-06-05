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    11:37, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Бейбит Жукаев уступил в своем первом в карьере финале «Челленджера»

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    Photo: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бейбит Жукаев (325 АТР) в матче за титул «Челленджера» с призовым фондом 75 тысяч долларов США в американском Литл-Роке проиграл эстонцу Марку Лаялу (311 АТР) со счетом 4:6, 5:7. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Путь к финалу Жукаев начал с квалификации. В стартовом раунде основной сетки турнира Бейбит обыграл своего соседа по рейтингу, 333-го номера ATP Петера Гоевчика из Германии (6:2, 6:2), а затем сенсационно выбил из борьбы вторую ракетку турнира и 187-й номер мирового рейтинга, американца Николаса Морено де Альборана – 6:2, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5).

    После этого в четвертьфинале Жукаева ждало казахстанское дерби с Михаилом Кукушкиным (296-й номер рейтинга ATP): более молодой казахстанец сумел одолеть 35-летнего соотечественника 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.

    В полуфинале Бейбит одержал волевую победу над австралийцем Адамом Уолтоном – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4).
    Благодаря выходу в финал «Челленджера», казахстанец в обновленном мировом рейтинге АТР поднимется на 254 место.


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