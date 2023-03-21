Бейбит Жукаев уступил в финале турнира серии ITF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (318 АТР) в финале турнира серии ITF в швейцарском Тримбахе с призовым фондом 25 тысяч долларов США уступил поляку Касперу Жуку (258 АТР) со счетом 4:6, 4:6. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В полуфинале уроженец города Актау победил первую ракетку соревнования, австрийца Максимилиана Нойхриста (250 АТР) со счетом 6:3, 6:4.



