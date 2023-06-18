Бейбит Жукаев проиграл матч за выход в финал турнира в Пуэрто-Рико

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (256-е место в рейтинге ATP) не смог выйти в финал турнира в Пальмас дель Мар (Пуэрто-Рико), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Жукаев проиграл в трех сетах американцу Майклу Чжэну (1118-е место) — 6:3, 3:6, 6:7. Таким образом, теннисист из Казахстана завершил выступление на турнире.

Ранее на «челленджере» в Пальмас дель Мар Бейбит Жукаев победил японца Юту Симидзу (242-е место) — 6:3, 6:4, американца Эвана Чжу (340-е место) — 4:6, 7:5, 6:2 и канадца Лиама Драксла (617-е место) — 6:4, 6:3. Что касается призового фонда турнира, то он составляет 80 000 долларов.