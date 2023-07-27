Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал турнира в Эквадоре

САЛИНАС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел второй матч на хардовом турнире одиночного разряда в эквадорском Салинасе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с австралийским теннисистом Филипом Секуличем и одержал победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:3. Встреча продлилась один час и 42 минуты.

За время игры Жукаев исполнил семь подач навылет и совершил одну двойную ошибку. Кроме того, Бейбит выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Казахстанский теннисист на данный момент занимает 270-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Секулич располагается на 340-й позиции.