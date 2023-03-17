Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Швейцарии

17 Марта 2023, 02:07
Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Швейцарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев провел матч второго круга на турнире одиночного разряда в Тримбахе (Швейцария) и вышел в стадию четвертьфинала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский теннисист встретился с итальянским спортсменом Марселло Серафини (508-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Благодаря этой победе Бейбит Жукаев вышел в стадию четвертьфинала турнира в Швейцарии, где сыграет с россиянином Яном Сабанином.

Казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 318-й строчке мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

Фото: sports.kz

Новости по теме
Тимофей Скатов с разгромом обыграл соперника на турнире в Испании
Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году
Стала известна соперница Елены Рыбакиной в полуфинале WTA 1000 в Майами
Теги:
Читайте также
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Свыше тысячи юных шахматистов приняли участие в чемпионате Казахстана
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге
Казахстан проиграл Финляндии в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом
Жанибек Алимханулы официально объявил следующего соперника и дату боя
Нурдос Сабыр завоевал «золото» и «серебро» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике
Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
Казахстан обеспечил себе первую медаль на турнире по боксу в Баку
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 17 студентов отравились роллами в Кокшетау

Лента новостей