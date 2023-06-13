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    14:06, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Бейбит Жукаев победил на старте турнира в Пуэрто-Рико

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев победил на старте турнира серии «Челленджер» в Пальмес дель Мар (Пуэрто-Рико), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Бейбит Жукаев обыграл японца Юту Шимизу (242 АТР) со счетом 6:3, 6:4.

    Встреча длилась 1 час и 20 минут. Жукаев сделал пять эйсов и три брейк-поинта из восьми.

    Во втором круге Бейбит сыграет с победителем матча Эван Чжу (США) - Виктор Дурасович (Норвегия).


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