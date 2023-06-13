Бейбит Жукаев победил на старте турнира в Пуэрто-Рико

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев победил на старте турнира серии «Челленджер» в Пальмес дель Мар (Пуэрто-Рико), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Бейбит Жукаев обыграл японца Юту Шимизу (242 АТР) со счетом 6:3, 6:4.

Встреча длилась 1 час и 20 минут. Жукаев сделал пять эйсов и три брейк-поинта из восьми.

Во втором круге Бейбит сыграет с победителем матча Эван Чжу (США) - Виктор Дурасович (Норвегия).