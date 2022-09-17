Бейбит Жукаев остановился в шаге от полуфинала Challenger

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Бейбит Жукаев едва не сотворил сенсацию на турнире серии ATP Challenger в Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В ¼ финала в упорной борьбе он уступил 108-й ракетке мира Раду Алботу из Молдовы со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7).

За два часа игрового времени казахстанец 19 раз подал навылет и реализовал два брейка из трех. Благодаря выходу в четвертьфинал Жукаев уже в понедельник в обновленном рейтинге АТР сделает скачок на 34 пункта и займет 323-е место.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле на турнире серии Challenger казахстанец Бейбит Жукаев (357 АТР) во втором круге уверенно обыграл испанца Николоса Альвареса Варону, занимающего 234-ю строчку в мировом рейтинге.













Фото: ktf.kz